Дизайн лендинга для навесов.

$143
Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки403 просмотра
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Требуется дизайнер  для разработки макета для навесов.

Ссылка на прототип: http://a1cu8sv7.plp7.ru

Ссылка на сайт для производства навесов для ориентира:  http://www.мирнавесов77.рф

Только для свободных фрилансеров.

Срок: 2 дня

Дизайн лендинга
6 лет назад
Fal91
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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