Нужен дизайн для онлайн турниров CS CSGO DOTA2

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок256 просмотров
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Нужен оригинальный дизайн для онлайн турниров CS CSGO DOTA2

Требования интерфейс (идея) 

Стоимость

Сроки 

Пример работ на такую тематику.

Только для тех у кого есть или был опыт в разработки дизайнов на игровую тематику. 

Пример работы дизайна для онлайн турниров https://overpro.ru 

Примера работы игрового хостинга нет так как их нет в таком стили как мне бы хотелось но опять же можно взять что то на подобе https://overpro.ru

6 лет назад
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
toxichek
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
6 лет назад
$400
14 дней
Значит заказал работу у данного исполнителя, обсудили цену приступил. Вроде что то скидывал в процессе но после окончания перестал выходить на связь + работа не выполнена и мы понесли денежные потери. Не рекомендую работать с данным исполнителем так как он не ответственный!
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