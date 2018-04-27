Нужен дизайн для онлайн турниров CS CSGO DOTA2

Нужен оригинальный дизайн для онлайн турниров CS CSGO DOTA2

Требования интерфейс (идея)

Стоимость

Сроки

Пример работ на такую тематику.

Только для тех у кого есть или был опыт в разработки дизайнов на игровую тематику.

Пример работы дизайна для онлайн турниров https://overpro.ru

Примера работы игрового хостинга нет так как их нет в таком стили как мне бы хотелось но опять же можно взять что то на подобе https://overpro.ru