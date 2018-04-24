Дизайн сайта и верстка

Необходимо разработать дизайн LP, дизайн должен быть крутой. Тема: "Электрик и электромонтаж" LP небольшой. 5-6 экранов. Все необходимые материалы для работы дам. Только профи! Буду смотреть работы, портфолио. Хочу видеть уровень примерно такой: [url=http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/1.jpg]http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/1.jpg[/url] [url=http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/2.jpg]http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/2.jpg[/url] [url=http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/3.jpg]http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/3.jpg[/url] [url=http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/4.jpg]http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/4.jpg[/url] [url=http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/5.jpg]http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/5.jpg[/url] Без студий и посредников. Только спец. Заявки студий ...