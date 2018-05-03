Дизайн LP "Электрик"

Создать дизайн лендинга компании, персональный проект для дизайнера Ильи Новака :) ЭТО ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОДНОГО ДИЗАЙНЕРА, НЕ НУЖНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн LP, дизайн должен быть крутой.
Тема: "Электрик и электромонтаж"
LP небольшой. 5-6 экранов.
Все необходимые материалы для работы дам.
Только профи! Буду смотреть работы, портфолио.
Хочу видеть уровень примерно такой:
http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/1.jpg
http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/2.jpg
http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/3.jpg
http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/4.jpg
http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/5.jpg
Без студий и посредников. Только спец. Заявки студий удаляю.
- Похожие заказы
- $110Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Техническое задание Наш сайт http://lifefond24.ru.rlvt.ru/ Сайт откуда взять https://fond.predanie.ru/blago/340595/ Сайт где разместить [url=http://prntscr.com/j9si34]http://prntscr.com/j9si34[/url] (карточки помощи сместить вниз) [url=http://prntscr.com/j9sif8]http://prntscr.com/j9sif8[/url] (блоки сдвинуть вниз ) [url=http://prntscr.com/j9siy1]http://prntscr.com/j9siy1[/url] [url=http://prntscr.com/j9sjdn]http://prntscr.com/j9sjdn[/url] [url=http://prntscr.com/j9sjuh]http://prntscr.com/j9sjuh[/url] Создать вид платежной системы [url=http://prntscr.com/j9sdti]http://prntscr.com/j9sdti[/url] активное поле должнобыть выделено цветом (сейчас на сайте доноре наоборот) [url=http://prntscr.com/j9se4x]http://prntscr.com/j9se4x[/url] если поле не заполнено писать анонимно [url=http://prntscr.com/j9seq0]http://prntscr.com/j9seq0[/url]Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $500
Требуется создать дизайн сайта компании с нуля. Макеты в формате psd. Тематика компании: финансовые услуги. Срок разработки не более 14 дней. Бюджет 500$. Жду ваших заявок.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходим дизайн мобильной (до 320 px по ширине) и планшетной версии макета главной страницы сайта. сайт: www.intercenter24.ru Напишите вашу цену за работу.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт6 лет назад
Подробное ТЗ в приложенном архиве.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
Проработать дизайн сайта: 1. Привести шрифты в единый стиль 2. Цвета и картинки отредактировать в едином стиле 3. Сделать красиво ))Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Привет дизайнер! Нужно нарисовать макет сайта по ремонту техники пример аймолодец рф главная . раздел . услуга . контакты Бюджет небольшой: сроки - вчера :)Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн промо сайта. Список страниц: 1) Главная страница 2) О компании 3) Страница направления деятельности – по этому шаблону необходимо отрисовать 4 страницы 4) Страница обращения граждан 5) Новости (разводящая страница) 6) Страница новости 7) Филиалы Прототипы страниц по ссылке – [url=https://yadi.sk/d/qnfORGPK3Uiie8]yadi.sk/d/qnfORGPK3Uiie8[/url] ТЗ на ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $51
Добрый день, Есть идея дизайна - простой белый с рукописными шрифтами + нарисованая структура. Необходимо по структуре сделать дизайн 1 страницы. Детали в ТЗ ниже https://docs.google.com/document/d/1dRJDOReK2qFooHoeDLyYiK16GrbGS60yCWbtnNDiQE4/edit?usp=sharing Желательно черновик показать завтра-послезавтра. И доделать до пятницы. Оплата по факту либо БС.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется современный дизайн сайта для металлических стеллажных систем 1. Планируем 11 страниц 2. Макет - есть в Ворде 3. Разработка 3-х разных дизайн направления для стеллажей для Дома, Гаража, Бизнеса - одной страницы КаталогаДизайн сайтов36 заявокЗакрыт6 лет назад