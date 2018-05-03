Дизайн LP "Электрик"

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок164 просмотра
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Необходимо разработать дизайн LP, дизайн должен быть крутой.

Тема: "Электрик и электромонтаж"

LP небольшой. 5-6 экранов.

Все необходимые материалы для работы дам.

Только профи! Буду смотреть работы, портфолио.

Хочу видеть уровень примерно такой: 

http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/1.jpg

http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/2.jpg

http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/3.jpg

http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/4.jpg

http://roicross.com/bitrix/templates/roicross/images/cases/5.jpg

Без студий и посредников. Только спец. Заявки студий удаляю.

6 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
hikage
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад
$80
2 дня
Все отлично, классный дизайнер, поработаем еще.
Отлично сработались. Всегда на связи. Все четко объяснил по проекту, вся необходимая информация и материалы в полном объеме. Будем работать еще.
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