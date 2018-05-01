Дизайн сайта компании

$500
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок298 просмотров
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Требуется создать дизайн сайта компании с нуля. Макеты в формате psd. Тематика компании: финансовые услуги. Срок разработки не более 14 дней. Бюджет 500$. Жду ваших заявок.

Дизайн сайта
6 лет назад
Alstroev
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 часов назад
6 лет назад
$500
14 дней
Заказал у Анны разработку дизайна и фирменного стиля сайта современной западной финансовой компании. Когда заказывал уже знал что дизайнер очень серьезный и креативный и молился только тому чтобы Анна была свободна, в итоге получил все макеты в четко установленные сроки, дизайн получился очень современный и креативный, в стиле западных компаний, такого дизайнера встретишь крайне редко, Анна все продумала до мелочей, начиная от самой художественной части, заканчивая всеми анимационными эффектами которые должны присутствовать на сайте, осталось только отдать все на верстку. Остался очень рад и доволен, теперь Анна один из моих любимых дизайнеров, буду всегда обращаться! С Анной легко и приятно работать. Очень пунктуальна. Рекомендую к сотрудничеству однозначно!!!
Очень довольна, что познакомилась с таким прекрасным человеком как Александр. Честный и порядочный заказчик с четкими требованиями и приятным общением. Это один из тех случаем, когда получила сплошное удовольствие от работы над проектом и от позитивного настроя Александра. Однозначно рекомендую Александра к сотрудничеству и желаю успехов, процветания его бизнесу. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!