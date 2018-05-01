Дизайн сайта компании

Заказал у Анны разработку дизайна и фирменного стиля сайта современной западной финансовой компании. Когда заказывал уже знал что дизайнер очень серьезный и креативный и молился только тому чтобы Анна была свободна, в итоге получил все макеты в четко установленные сроки, дизайн получился очень современный и креативный, в стиле западных компаний, такого дизайнера встретишь крайне редко, Анна все продумала до мелочей, начиная от самой художественной части, заканчивая всеми анимационными эффектами которые должны присутствовать на сайте, осталось только отдать все на верстку. Остался очень рад и доволен, теперь Анна один из моих любимых дизайнеров, буду всегда обращаться! С Анной легко и приятно работать. Очень пунктуальна. Рекомендую к сотрудничеству однозначно!!!