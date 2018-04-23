3 PSD страницы сайта

Обложка для группы ВКонтакте 1. Ссылка на группу: [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub165531213]https://vk.com/club165531213[/url] 2. Полностью ваше видение по моим критериям (ниже подробно расписано то, что хочу видеть). 3. Примеры дизайна, которые мне нравятся: [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fru.pinterest.com%2Fxantonsmirnovx%2Fpins%2F]https://ru.pinterest.com/xantonsmirnovx/pins/[/url] 4. Обложка будет задавать единый стиль оформления для будущих постов.( Это ...