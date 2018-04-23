Дизайн сайта для обменного пункта

Обложка для группы ВКонтакте 1. Ссылка на группу: [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub165531213]https://vk.com/club165531213[/url] 2. Полностью ваше видение по моим критериям (ниже подробно расписано то, что хочу видеть). 3. Примеры дизайна, которые мне нравятся: [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fru.pinterest.com%2Fxantonsmirnovx%2Fpins%2F]https://ru.pinterest.com/xantonsmirnovx/pins/[/url] 4. Обложка будет задавать единый стиль оформления для будущих постов.( Это ...
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Требуется дизайн для сайта обменного пункта эл.валют. Примеры аналогичных сайтов можно увидеть здесь https://www.bestchange.ru/qiwi-to-bitcoin.html . Сайт в стадии разработки, от вас требуется небольшой набросок (jpg, gif) . Дизайн должен быть ярким и запоминающимся, иметь фирменный стиль, например как https://baksman.org/
Так же дизайн обязан быть адаптивным под мобильные телефоны
Всего получается 5 страниц,
1 ) Главная страница,
2) страница создания заявки
3) страница с реквизитами
4) новостная страница
5) Страница с контактами Бюджет до 100 000 рублей
Срок исполнения зависит только от вас
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