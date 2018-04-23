Дизайн сайта для обменного пункта

Требуется дизайн для сайта обменного пункта эл.валют. Примеры аналогичных сайтов можно увидеть здесь ﻿https://www.bestchange.ru/qiwi-to-bitcoin.html . Сайт в стадии разработки, от вас требуется небольшой набросок (jpg, gif) . Дизайн должен быть ярким и запоминающимся, иметь фирменный стиль, например как ﻿https://baksman.org/

Так же дизайн обязан быть адаптивным под мобильные телефоны

Всего получается 5 страниц,

1 ) Главная страница,

2) страница создания заявки

3) страница с реквизитами

4) новостная страница

5) Страница с контактами Бюджет до 100 000 рублей

Срок исполнения зависит только от вас

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