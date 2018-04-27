Нужно сделать дизайн главной страницы сайта

Необходимосделать дизайн для сайта на 1С Битрикс. Лицензия у нас есть, понадобится ТОЛЬКО дизайн и в последствии верстка. Бриф и примерные схемы страниц, а точнее, то что на них должно располагаться прикреплены. Логотип есть, прикреплен Страницы 1.) Главная 2.) Внутренняя страница 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн страницы по готовому прототипу.
Требуется дизайн только контента (без меню, футера).
6 блоков (по типу lendingpage) + несколько банеров в шапку.
Тематика: Лечение волос
Схема работы: обсуждение заказа в лс, выбор исполнителем.
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