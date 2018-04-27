Нужно сделать дизайн главной страницы сайта

Необходимосделать дизайн для сайта на 1С Битрикс. Лицензия у нас есть, понадобится ТОЛЬКО дизайн и в последствии верстка. Бриф и примерные схемы страниц, а точнее, то что на них должно располагаться прикреплены. Логотип есть, прикреплен Страницы 1.) Главная 2.) Внутренняя страница 1 ...