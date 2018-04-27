Нужно сделать дизайн главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗавершен46 заявок379 просмотров
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Нужен дизайн страницы по готовому прототипу.

Требуется дизайн только контента (без меню, футера).

6 блоков (по типу lendingpage) + несколько банеров в шапку.

Тематика: Лечение волос

Схема работы: обсуждение заказа в лс, выбор исполнителем.

6 лет назад
zinton
Антон 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$32
2 дня
Все ОК! Исполнительна, ответственна. Спасибо за проделанную работу.
Всё отлично! Рекомендую к работе