Разработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗавершен31 заявка312 просмотров
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Описание задания в присоединенном файле.

На все вопросы готов дать развёрнутый ответ

6 лет назад
alikhotin
Алексей 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Tsurikao
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$150
3 дня
Оля великолепна! Отличный дизайн, всё продумано до мелочей.
Прекрасно сработались, продолжаем сотрудничество!