Дизайн сайта - магазин

Приветствую коллеги.

Нужно нарисовать Дизайн сайта, 5-6 страниц.

Главная, Каталог, Карточка, Оформление заказа, Личный кабинет. + Адаптив. Думаю достаточно чтоб оценить.

Прототип есть (всё продумано, вам только надо натянуть дизайн). Покажу только исполнителю.

Интересует: цена, хорошие портфолио, сроки.

Если есть ИП, напишите об этом.

Если сработается, постоянно будут заказы.