Дизайн сайта - магазин

Разработать дизайн лендинга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую коллеги.
Нужно нарисовать Дизайн сайта, 5-6 страниц.
Главная, Каталог, Карточка, Оформление заказа, Личный кабинет. + Адаптив. Думаю достаточно чтоб оценить.
Прототип есть (всё продумано, вам только надо натянуть дизайн). Покажу только исполнителю.
Интересует: цена, хорошие портфолио, сроки.
Если есть ИП, напишите об этом.
Если сработается, постоянно будут заказы.
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