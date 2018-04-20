Нужен дизайн и верстка сайта по грузоперевозкам

Нужно создать сайт по грузоперевозкам. Нарисовать дизайн и натянуть его на вордпресс.

Разделы на сайте – График работы, телефоны, обратный звонок, тариф, рассчитать тариф, приём водителей на работу.

Обязательно расчет стоимости доставки по средствам выбора 2 точек на карте.

Возможность в разделе "прием водителей на работу" заполнять форму как на вот этом сайте – http://motor-m.kiev.ua/vakansii-gr.htm и что бы эти машины были доступны для выбора пользователям. Своего рода сотрудничество на выгодных условиях. Так же и по грузчикам.

За пример можно использовать сайт что я указал.

Пишите сроки и стоимость реализации.

Без предоплат, оплата поэтапно , или по факту

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