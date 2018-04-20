Лендинг для ресторана + адаптив

Необходимо отрисовать страницы существующего городского портала http://nur24.ru/ в соответствии со стилистикой уже разработанного и утвержденного дизайна главной страницы. Необходим дизайн следующих страниц: -личный кабинет -новости -детальная страница отдельной новости - объявления -детальная страница отдельного объявления -афиша -детальная страница отдельного мероприятия -купоны -детальная страница ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать лендинг для нашего ресторана высокой кухни вместе с адаптивом, так же возможно понадобятся баннеры на буклеты. бюджет достаточно ограниченный. хотелось бы поработать с искренним и честным дизайнером
обязательно приложите свои расценки и сроки!!!
отправлю тз на почту исполнителю
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