Лендинг для ресторана + адаптив

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок147 просмотров
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Необходимо разработать лендинг для нашего ресторана высокой кухни вместе с адаптивом, так же возможно понадобятся баннеры на буклеты. бюджет достаточно ограниченный. хотелось бы поработать с искренним и честным дизайнером

обязательно приложите свои расценки и сроки!!!

отправлю тз на почту исполнителю 

6 лет назад
aleksandrmen
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
PlaceboNocebo
Екатерина 
22 годаЛатвия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Быстрое выполнение работы, качественно, без обмана, без капризов, всегда на связи, компетенция высокого уровня!!! всем заказчикам рекомендую Екатерину !
Четко поставленная задача, своевременная оплата, не пропадал :) Рекомендую!