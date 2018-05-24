Дизайн для сайта

Нужна главная, страница каталога, страница товара, корзина и оформление заказа + адаптив 768 и 320пх. Подробнее -- на почте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн сайта более современным(менее деревянным), подходящим для 2018 года.
Поработать над его "дружелюбностью" к новым пользователям.
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