Дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗавершен32 заявки420 просмотров
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Необходимо сделать дизайн сайта более современным(менее деревянным), подходящим для 2018 года.

Поработать над его "дружелюбностью" к новым пользователям.

www.vital-eloboost.com

6 лет назад
eldar950
28 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
nasganenko
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$100
7 дней
Заказывали новый дизайн для сайта - получилось красиво, правки вносились оперативно, работой доволен!
Работать было приятно, задача поставлена четко, оплата без задержки! Очень рекомендую к сотрудничеству!))
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