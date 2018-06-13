Нарисованть сайт, лендинг пейдж

Задача: Необходимо отрисовать дизайн сайта по прототипам. Сайт должен содержать следующие страницы (и блоки на этих страницах): [list][*]Главная (Landing Page) [list][*]Приветствие [*]О компании [*]Основные направления [*]Наши партнеры [*]Форма для связи [/list][*]Вакансии [list][*]Вакансии [*]Почему мы [*]Правила подачи заявок [*]Форма отправки резюме [/list][*]Правила и условия [/list] Необходимые элементы: инфографика. Описание функционала: Дизайн для сайта IT-компании, ...