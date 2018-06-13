Нарисованть сайт, лендинг пейдж

Сайт на вордпрессе. Необходимо грамотно распределить текст, добавить фото, картинки, схемы, значки, по тематики компании. При необходимости дополнить контентом. адрес сайта - http://alfakargo.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать сайт, одностраничник. Тематика: накидки на сиденья автомобиля. Пример накидок https://cantra.ru/
. Необходим исполнитель который делал товарные сайты. Необходим исполнитель с серьезным подходом к делу.
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