Сделать лэндинг

Дизайн сайтовЗавершен42 заявки355 просмотров
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Необходимо сделать продающий лэндинг. 

Примерный вариант такой http://o7r43az4.plp7.ru 

6 лет назад
guest_15240723278972
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
webkabanov
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$80
4 дня
Пожалуй, это лучший исполнитель, с которым я когда-либо работала. У нас у всех есть какие-то ожидания, когда мы начинаем новый проект. Как минимум, мы ожидаем соответствия дизайна нашим представлениям о прекрасном, соблюдения сроков и приятного, или, по крайней мере, нейтрального общения. Сергей превзошел все мои ожидания. И дизайн был выше всяких похвал, и работа была выполнена в срок, а в общении я вообще человека приятнее него и вспомнить не могу :-) Так что горячо рекомендую Сергея, как великолепного во всех отношениях исполнителя.
Спасибо за интересный проект, очень приятно с Вами было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
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