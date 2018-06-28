Сделать лэндинг

Пожалуй, это лучший исполнитель, с которым я когда-либо работала. У нас у всех есть какие-то ожидания, когда мы начинаем новый проект. Как минимум, мы ожидаем соответствия дизайна нашим представлениям о прекрасном, соблюдения сроков и приятного, или, по крайней мере, нейтрального общения. Сергей превзошел все мои ожидания. И дизайн был выше всяких похвал, и работа была выполнена в срок, а в общении я вообще человека приятнее него и вспомнить не могу :-) Так что горячо рекомендую Сергея, как великолепного во всех отношениях исполнителя.