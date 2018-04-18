Требуются услуги дизайнера-верстальщика

Создание дизайна внутренних страниц на основе прототипов сайт краскихоли.рф
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайнер-верстальщик для дизайн-сопровождения проекта. Имеется готовый сайт, который изредка требует редакции. Разработка рекламной продукции (флаеры, флаги, виндеры, листовки, визитки), вёрстка пдф-файлов на основе готового текста и шаблонов, составление планов помещений с визуализацией.
- Похожие заказы
- $40Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача: Необходимо отрисовать дизайн сайта по прототипам. Сайт должен содержать следующие страницы (и блоки на этих страницах): [list][*]Главная (Landing Page) [list][*]Приветствие [*]О компании [*]Основные направления [*]Наши партнеры [*]Форма для связи [/list][*]Вакансии [list][*]Вакансии [*]Почему мы [*]Правила подачи заявок [*]Форма отправки резюме [/list][*]Правила и условия [/list] Необходимые элементы: инфографика. Описание функционала: Дизайн для сайта IT-компании, ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать дизайн нескольких проектов: бренд бук, презентацию (10-12стр), лендинг (6-8 блоков) Указывайте сразу конкретную цену, и лучшее работы ваши.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привет! Нужно переделать шапку магазина и нарисовать новое лого. Шапка должна содержать логотип (слева), небольшой тезис (2-4 слова - я напишу), блок поиска товаров, корзинку, контакты (два номера телефона). В идеале результат нужен сегодня вечером. Предлагайте свои цены ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сделать: - дизайн основного блога; - дизайн мобильной версии. ТЗ вышлю в личной переписке.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать адаптивный дизайн landing page по макету и брендбуку. Макет прикладываю. В ответе напишите, пожалуйста, цену, срок выполнения и свободны ли сейчас, чтобы приступить к работе, и приложите 2-3 своих последних работы.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Этап: Нужно создать новый шаблон или видоизменить старый шаблон до неузнаваемости для сайта на джумле 3.8.2 2. Этап: Скопировать базу данных старого сайта и установить на новый шаблон Интересует срок выполнения и сроки.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно доделать макеты. Стиль уже разработан, нужно подстроиться под него и подготовить новый страницы. Вот тут ТЗ https://docs.google.com/document/d/1I6j9rGpi_X-n1viXWXWl-k-mQSed1fYCAxn92K2CkRI/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста, цены и сроки. Спасибо!Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать дизайн 8 страниц для портала- агрегатора Автосервисов. Так же требуется сделать Адаптивную верстку и разработать логотип. Буду рассматривать заявки только от дизайнеров с портфолио. (Прикладывайте примеры ваших работ) Работаем только по договору. Макеты дизайна в приложении. ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно два варианта дизайна храма. Первый вариант - неперегруженный, с понятной навигацией (по примеру mepar.ru) Второй вариант - художественный, с фотографиями на заднем плане, условно как здесь: http://novslovo.ru/sites/default/files/vh1_850.jpg [url=http://volga-w.ru/content/files/ext_catalog1/page_1454757001/hram_1_938x0__0_0_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e_25.jpg]http://volga-w.ru/content/files/ext_catalog1/page_1454757001/hram_1_938x0__0_0_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e_25.jpg[/url] http://images.cmsmagazine.ru/img_out/users_projects_images/upload5qduuvmppb.jpg Название: Троицкий собор г. Раменское Разделы: - история храма - новомученики Раменские - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад