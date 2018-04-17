Дизайн + адаптивная верстка

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок306 просмотров
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Требуется разработать дизайн 8 страниц для портала- агрегатора Автосервисов. 

Так же требуется сделать Адаптивную верстку и разработать логотип. 

Буду рассматривать заявки только от дизайнеров с портфолио. (Прикладывайте примеры ваших работ) 

Работаем только по договору. 

Макеты дизайна в приложении.                    https://st-private.fl.ru/users/v-/v-tuzov/projects/201804/f_5255ad5c57484f96.pdf?temp_url_sig=3bf0db29e95aaea5d54468a1d12f1aae7121c41f&temp_url_expires=1523966453&inline

6 лет назад
Yatsko123321
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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