1) Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js) Сохранить адаптивность!!! Сохранить разрешение в psd файле! 2) при возможности добавить эквайринг Альфа-банка Сроки 2 дня а) Руководство по подключению и описание "Личного кабинета" можно ...
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шапка:
лого, название, о нас, контакты, вход/регистрация (попап)
содержание:
слайд шоу, текст
подвал: копирайты, контакты
внутрянка:
шапка: лого, баланс, меню
содержание:
таблицы, описания, управление
подвал: копирайты, контакты
дополнительно:
фавикон
лого
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