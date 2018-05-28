Дизайн с паралаксом крутого Лендинга для Сети студий красоты

$125
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок258 просмотров
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Необходимо разработать стильный уникальный- крутой Landing Page с паралакс эффектом.

Тематика:   Сеть студий красоты

Детальное тз и пожелание предоставим исполнителю.

Нужно предусмотреть паралакс эффекты примерно как здесь   http://www.kalixo.fr/  

Покрутите вниз сайт,видите бабочек на переднем фоне и другие элементы,вот  мы тоже хотим что то похожее только по нашей тематике салона красоты

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком - Важный момент.

Первый макет- предоставить уже до конца среды (Завтрашнего дня)

Исполнителя- выбираю в течении часа.

Нужен талантливый креативный дизайнер со вкусом стиля. 

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Tsurikao
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$20
4 дня
Ольга очень хороший дизайнер ! Терпеливо выполняет все правки и пожелания клиента ! Уровень работ высокий ! Оперативность на высшем уровне !!! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество !
Рекомендую Ивана, если: -вы начинающий и энергичный дизайнер и вас устраивает оплата за такой объем работы, -вы никуда не спешите и можете повисеть на связи в течении нескольких дней или недель в ожидании правок от заказчика, тк Иван посредник с невообразимым, как я понимаю объемем работы. Иван вежлив и учтителен, тк, сам понимает что не успевает иногда дать быстрый фидбек. Так что ребята, вы должны понимать, каждый крутиться как может и нужно для себя решить, вы ждете или действуете! Иван способен наверное обеспечить работой, небольшую страну)) тк, цены бросовые, то выезжать нужно на количестве, джаст бизнес. Так что я даже не обижаюсь на путаницу в именах в свой адрес, Иван локомотив и человек тяжелого труда) Удачи и всех благ! PS: Общее впечатление всеравно позитивное, тк проект вышел не форматным, как я и люблю, и ничего страшного что в три раза дольше, (хотя в процессе это конечно раздражает, но это мотивация для перехода на новый уровень дзен)
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