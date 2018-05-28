Дизайн с паралаксом крутого Лендинга для Сети студий красоты

Рекомендую Ивана, если: -вы начинающий и энергичный дизайнер и вас устраивает оплата за такой объем работы, -вы никуда не спешите и можете повисеть на связи в течении нескольких дней или недель в ожидании правок от заказчика, тк Иван посредник с невообразимым, как я понимаю объемем работы. Иван вежлив и учтителен, тк, сам понимает что не успевает иногда дать быстрый фидбек. Так что ребята, вы должны понимать, каждый крутиться как может и нужно для себя решить, вы ждете или действуете! Иван способен наверное обеспечить работой, небольшую страну)) тк, цены бросовые, то выезжать нужно на количестве, джаст бизнес. Так что я даже не обижаюсь на путаницу в именах в свой адрес, Иван локомотив и человек тяжелого труда) Удачи и всех благ! PS: Общее впечатление всеравно позитивное, тк проект вышел не форматным, как я и люблю, и ничего страшного что в три раза дольше, (хотя в процессе это конечно раздражает, но это мотивация для перехода на новый уровень дзен)