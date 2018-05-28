1) Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js) Сохранить адаптивность!!! Сохранить разрешение в psd файле! 2) при возможности добавить эквайринг Альфа-банка Сроки 2 дня а) Руководство по подключению и описание "Личного кабинета" можно ...
Дизайн с паралаксом крутого Лендинга для Сети студий красоты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать стильный уникальный- крутой Landing Page с паралакс эффектом.
Тематика: Сеть студий красоты
Детальное тз и пожелание предоставим исполнителю.
Нужно предусмотреть паралакс эффекты примерно как здесь http://www.kalixo.fr/
Покрутите вниз сайт,видите бабочек на переднем фоне и другие элементы,вот мы тоже хотим что то похожее только по нашей тематике салона красоты
Работать необходимо до полного утверждения заказчиком - Важный момент.
Первый макет- предоставить уже до конца среды (Завтрашнего дня)
Исполнителя- выбираю в течении часа.
Нужен талантливый креативный дизайнер со вкусом стиля.
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