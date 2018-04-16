Редизайн сайт

$1000
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки189 просмотров
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Необходим выполнить редизайн сайта IT тематика.

6 лет назад
Radowin
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$1000
14 дней
Я думаю Алексей номер 1 дизайнер не только на этом проекте, но и вообще входит в ТОП5 дизайнеров в Рунете. Работа с ним это не головная боль как часто бывает со многими исполнителями, а радость, за что ему спасибо.
Отличный заказчик с интересным проектом. Работать более, чем комфортно. Всем рекомендую к сотрудничеству!
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