Редизайн сайт

Всем привет. Есть вот такой сайт: [url=http://ухты-сервис.рф]"Ух ты! Сервис"[/url] Наша компания организует семинар данного спикера и нам необходимо сделать точно такой же Лендинг ("посадочную страницу"), с небольшими стилистическими изменениями, добавить немного корпоративного стиля. Нужно сделать сайт на platformalp.ru ...
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