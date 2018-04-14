Дизайн внутренних страниц

Ищем аккуратного HTML/CSS верстальщика для разработки новой версии сайта записи на тренировки онлайн. Для примера прилагается одна страница сайта, которую нужно будет адаптировать под Bootstrap.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать восемь внутренних страниц и сделать их адаптив. Подробнее обсудили в личке.
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