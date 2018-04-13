Дизайн сайта курсов

Нужен дизайн сайта онлайн курсов.

Главная, личный кабинет, страница продаж, информация о курсе, платежная страница.

Очень заинтересован в покупке готовой работы.

Проект нужен для англоящычной аудитории, если у вас есть нечто подобное на русском, можем договориться.

Повторюсь, особый интерес именно к готовы вариант дабы не тратить время и внести минимальные коррективы.