Верстка Wordpress на примере

Есть пример дизайна https://betonmobile.ru

Есть и мой сайт. Нужно его диз сменить на тот что на примере. Верстка на bootstrap с полной адаптацией

Нужно будет каждую страницу подгонять отдельно. Таких страниц будет примерно 5-10. На сайте есть свои ПО и закрытые контенты и т.д Нужно будет работать с самопис скриптами. Т.е из конкретной тз есть только сайт для примера а все остальное по ходу. Нужно чтоб верстальщик обязательно умел работать с вордпрессом