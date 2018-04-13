Верстка Wordpress на примере

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Есть пример дизайна https://betonmobile.ru

Есть и мой сайт. Нужно его диз сменить на тот что на примере. Верстка на bootstrap с полной адаптацией

Нужно будет каждую страницу подгонять отдельно. Таких страниц будет примерно 5-10. На сайте есть свои ПО и закрытые контенты и т.д Нужно будет работать с самопис скриптами. Т.е из конкретной тз есть только сайт для примера а все остальное по ходу. Нужно чтоб верстальщик обязательно умел работать с вордпрессом

WordPress
6 лет назад
dilolo89
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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