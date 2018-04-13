Новый дизайн для игры

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок154 просмотра
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Ищем дизайнера переделать существующий дизайн.

Основная цель: повысить показатели  “продаваемости“.

См. игру на  Блоки чтобы оценить объём.

В идеале получить на первом этапе 5-минутные наброски - понять направление мысли.

6 лет назад
guest_15236256404377
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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