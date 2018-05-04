Поменять фон к сайту

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок194 просмотра
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Добрый день.

На действующем сайте в рекламных целях нужно поменять фон.

От вас срок и цена.

Полное тех задание тут: https://yadi.sk/d/c4dxluuo3U78YD

6 лет назад
mprocenko
Михаил 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Artyom-S
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$35
4 дня
Прекрасный исполнитель, отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую с ним работать, дотошный и кропотливый!
Второй раз работаю с Мишей, никаких проблем, всё исключительно по делу, ставит чёткие и ясные задачи. Работать рекомендую!
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