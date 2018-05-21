Разработка прототипа и дизайн сайта с обзорами

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки222 просмотра
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Существует сайт с обзорами различных товаров из интернета. По его примеру необходимо создать аналогичный проект, сохранив самое лучшее, но представив информацию иначе. Все имеющиеся функциональные элементы необходимо сохранить на новом сайте, а вот с их расположением можно эксперементировать. Поэтому для начала важно продумать прототип (структуру и расположение объектов) страниц обзоров, и только после этого приступать к дизайну.

Дизайн сайта
6 лет назад
Em1n
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
andriyovae
Елена 
51 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
$100
7 дней
Елена отличный исполнитель, все делает отлично, очень рекомендую сотрудничество!
Алексей грамотно поставил задачу, и сам полностью участвовал в мозговом штурме, мгновенно предоставляя обратную связь. Спасибо, рекомендую заказчика.
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