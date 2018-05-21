Разработка прототипа и дизайн сайта с обзорами

Существует сайт с обзорами различных товаров из интернета. По его примеру необходимо создать аналогичный проект, сохранив самое лучшее, но представив информацию иначе. Все имеющиеся функциональные элементы необходимо сохранить на новом сайте, а вот с их расположением можно эксперементировать. Поэтому для начала важно продумать прототип (структуру и расположение объектов) страниц обзоров, и только после этого приступать к дизайну.