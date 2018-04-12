Разработать дизайн сайта (разовый проект)

Дизайн сайтовЗакрыт50 заявок379 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет!

Нам нужен дизайн сайта для агропромышленной компании.

Cтраницы сайта:

– Главная

– О компании

   – Текст о компании, преимущества, миссия, ценности

   – Команда

   – Регионы поставки

– Каталог (продукция)

– Карточка товара (Описание, характеристики, заявка)

– Производителям (Информация для производителей)

– Новости

– Контакты (Адрес, Контакты, Карта проезда)

– Поиск по сайту и каталогу

– Страница 404

Наиболее удачный сайт-пример

http://alemagro.kz

Во избежание недопонимания и недоразумений нужно будет разработать прототипы перед разработкой дизайна.

Жду

Стоимость, сроки, портфолио

Дизайн сайта
6 лет назад
Fiestus
Андрей 
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    $200

    [b]Продлеваем конкурс еще на 2 недели, призовой фонд увеличился до 200$  [/b] Сайт: https://legendparts.ru/    http://joxi.ru/YmEkLjdFZpnGEA ширина контентной части сайта 1200px Требуется изменить дизайн, сделать его более строгим и серьёзным. На данный момент слишком много ярких цветов по тексту которые не ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн иллюстраций (коллажей) для сайта

    Доброго времени! Необходимо сделать ряд подобных иллюстраций [url=http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A]http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A[/url] В предложении укажите цену и срок отрисовки одной маленькой иллюстрации. Кроме этого, необходимо сделать одну большую иллюстрацию [url=http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2]http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2[/url] В своем предложении, так же, укажите срок и цену за эту работу отдельно от маленьких.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать обложку для видео в youtube

    нужно сделать обложку для видео в youtube. Пример того, что нужно: [url=https://www.youtube.com/watch?v=5pOHuehMQR0&amp;feature=share]https://www.youtube.com/watch?v=5pOHuehMQR0&amp;feature=share[/url] По стилю так же, взять фото автора, а дальше - мокапы и футажи

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн 3 страниц сайта

    $40

    Здравствуйте.  Нужно создать 3 страницы (не сложных) в современном дизайне. Можно использовать шаблоны, прошлые решения. Обязательно должно быть на хорошем уровне.  Есть подробное ТЗ и примеры. Подробности исполнителю. Работаю без предоплат и до полного утверждения заказчиком.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Ищу веб-дизайнера для дизайна развивающейся веб-студии. Желательно приложить свое портфолио и расценку услуг. С кандидатами пообщаемся лично.

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание лендинга

    $30

    Приветствую Вас! Необходимо создать продающую страницу для электронной книги по продажам. Задание включает в себя полный объем работы, который связан с продающей страницей (написание продающего текста, графика и т.д.) Все исходные данные предоставляются, кроме картинок. Заинтересовавшихся кандидатов ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходим сайт-визитка на пару-тройку страниц

    Что нужно: посоветовать где купить домен и хостинг, я оплачиваю, дальше Вы создаете на нем сайт. Тематика сайта - международный консалтинг. Тексты я дам. Основной язык сайта - английский. Предлагайте цены готового варианта и задавайте вопросы, которые ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интерактивные flash задания

    Добрый день. Есть прототип – надо превратить в полноценную систему.   Мини ТЗ и скрины прикладываю по ссылке https://drive.google.com/file/d/1cT8VtEZSB_-XiEqCrs8aRz3N8hXjgZvU/view?usp=sharing Требований по дизайну особых нет.   Сам не успеваю сделать, вынужден выкладывать на фриланс.   Форма оплата следующая – выполнение формы регистрации и первого ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад