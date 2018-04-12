Разработать дизайн сайта (разовый проект)

Доброго времени! Необходимо сделать ряд подобных иллюстраций [url=http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A]http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A[/url] В предложении укажите цену и срок отрисовки одной маленькой иллюстрации. Кроме этого, необходимо сделать одну большую иллюстрацию [url=http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2]http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2[/url] В своем предложении, так же, укажите срок и цену за эту работу отдельно от маленьких.