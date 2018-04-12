Разработать дизайн сайта (разовый проект)

[b]Продлеваем конкурс еще на 2 недели, призовой фонд увеличился до 200$ [/b] Сайт: https://legendparts.ru/ http://joxi.ru/YmEkLjdFZpnGEA ширина контентной части сайта 1200px Требуется изменить дизайн, сделать его более строгим и серьёзным. На данный момент слишком много ярких цветов по тексту которые не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Нам нужен дизайн сайта для агропромышленной компании.
Cтраницы сайта:
– Главная
– О компании
– Текст о компании, преимущества, миссия, ценности
– Команда
– Регионы поставки
– Каталог (продукция)
– Карточка товара (Описание, характеристики, заявка)
– Производителям (Информация для производителей)
– Новости
– Контакты (Адрес, Контакты, Карта проезда)
– Поиск по сайту и каталогу
– Страница 404
Наиболее удачный сайт-пример
Во избежание недопонимания и недоразумений нужно будет разработать прототипы перед разработкой дизайна.
Жду
Стоимость, сроки, портфолио
- Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени! Необходимо сделать ряд подобных иллюстраций [url=http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A]http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A[/url] В предложении укажите цену и срок отрисовки одной маленькой иллюстрации. Кроме этого, необходимо сделать одну большую иллюстрацию [url=http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2]http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2[/url] В своем предложении, так же, укажите срок и цену за эту работу отдельно от маленьких.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно сделать обложку для видео в youtube. Пример того, что нужно: [url=https://www.youtube.com/watch?v=5pOHuehMQR0&feature=share]https://www.youtube.com/watch?v=5pOHuehMQR0&feature=share[/url] По стилю так же, взять фото автора, а дальше - мокапы и футажиДизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Здравствуйте. Нужно создать 3 страницы (не сложных) в современном дизайне. Можно использовать шаблоны, прошлые решения. Обязательно должно быть на хорошем уровне. Есть подробное ТЗ и примеры. Подробности исполнителю. Работаю без предоплат и до полного утверждения заказчиком.Закрыт6 лет назад
Ищу веб-дизайнера для дизайна развивающейся веб-студии. Желательно приложить свое портфолио и расценку услуг. С кандидатами пообщаемся лично.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сделать дизайн сайта пакет.рф более современным в той же цветовой гаммеЗавершен6 лет назад
- $30
Приветствую Вас! Необходимо создать продающую страницу для электронной книги по продажам. Задание включает в себя полный объем работы, который связан с продающей страницей (написание продающего текста, графика и т.д.) Все исходные данные предоставляются, кроме картинок. Заинтересовавшихся кандидатов ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть исходник в .psd, надо нарисовать в стиле сайта иконки, форму, исправить меню в шапке. Сайт пришлю в личку. Указывайте, пожалуйста, стоимость часа работы.Завершен6 лет назад
Что нужно: посоветовать где купить домен и хостинг, я оплачиваю, дальше Вы создаете на нем сайт. Тематика сайта - международный консалтинг. Тексты я дам. Основной язык сайта - английский. Предлагайте цены готового варианта и задавайте вопросы, которые ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть прототип – надо превратить в полноценную систему. Мини ТЗ и скрины прикладываю по ссылке https://drive.google.com/file/d/1cT8VtEZSB_-XiEqCrs8aRz3N8hXjgZvU/view?usp=sharing Требований по дизайну особых нет. Сам не успеваю сделать, вынужден выкладывать на фриланс. Форма оплата следующая – выполнение формы регистрации и первого ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад