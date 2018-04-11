Интерактивные flash задания

[b]Продлеваем конкурс еще на 2 недели, призовой фонд увеличился до 200$ [/b] Сайт: https://legendparts.ru/ http://joxi.ru/YmEkLjdFZpnGEA ширина контентной части сайта 1200px Требуется изменить дизайн, сделать его более строгим и серьёзным. На данный момент слишком много ярких цветов по тексту которые не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть прототип – надо превратить в полноценную систему.
Мини ТЗ и скрины прикладываю по ссылке
https://drive.google.com/file/d/1cT8VtEZSB_-XiEqCrs8aRz3N8hXjgZvU/view?usp=sharing
Требований по дизайну особых нет.
Сам не успеваю сделать, вынужден выкладывать на фриланс.
Форма оплата следующая – выполнение формы регистрации и первого этапа – (аванс). Демонстрация результатов по удаленному доступу.
Могу рассмотреть аванс - при наличие хорошего портфолио.
Выполнение оставшихся модулей- вторая часть оплаты. после передача исходных кодов и тд.
Работы вижу на пару вечеров. В идеале костяк хотелось бы получить за пару дней с последующими правками. Сроки обсуждаемые.
в комментариях пожалуйста только цена и сроки. остальные предложения рассматриваться не будут. либо уточняющие вопросы.
Требования к системе разработке AS3 и Adobe Animate CC
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