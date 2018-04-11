Интерактивные flash задания

Добрый день. Есть прототип – надо превратить в полноценную систему.

Мини ТЗ и скрины прикладываю по ссылке

https://drive.google.com/file/d/1cT8VtEZSB_-XiEqCrs8aRz3N8hXjgZvU/view?usp=sharing

Требований по дизайну особых нет.

Сам не успеваю сделать, вынужден выкладывать на фриланс.

Форма оплата следующая – выполнение формы регистрации и первого этапа – (аванс). Демонстрация результатов по удаленному доступу.

Могу рассмотреть аванс - при наличие хорошего портфолио.

Выполнение оставшихся модулей- вторая часть оплаты. после передача исходных кодов и тд.

Работы вижу на пару вечеров. В идеале костяк хотелось бы получить за пару дней с последующими правками. Сроки обсуждаемые.

в комментариях пожалуйста только цена и сроки. остальные предложения рассматриваться не будут. либо уточняющие вопросы.

Требования к системе разработке AS3 и Adobe Animate CC