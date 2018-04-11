Интерактивные flash задания

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Добрый день. Есть прототип – надо превратить в полноценную систему.  

Мини ТЗ и скрины прикладываю по ссылке

https://drive.google.com/file/d/1cT8VtEZSB_-XiEqCrs8aRz3N8hXjgZvU/view?usp=sharing

Требований по дизайну особых нет.  

Сам не успеваю сделать, вынужден выкладывать на фриланс.  

Форма оплата следующая – выполнение формы регистрации и первого этапа – (аванс). Демонстрация результатов по удаленному доступу.  

Могу рассмотреть аванс - при наличие хорошего портфолио. 

Выполнение оставшихся модулей- вторая часть оплаты. после передача исходных кодов и тд.  

Работы вижу на пару вечеров. В идеале костяк хотелось бы получить за пару дней с последующими правками.  Сроки обсуждаемые. 

в комментариях пожалуйста только цена и сроки. остальные предложения рассматриваться не будут. либо уточняющие вопросы. 

Требования к системе разработке AS3 и Adobe Animate CC

6 лет назад
skramovskiy
31 годКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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