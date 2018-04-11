Прототип и продающий текст LP

Привет! Необходимо создать структуру прототип дизайна лендинга. Нужно проанализировать конкурентов, продумать структру с нуля и написать продающий текст! Тяп ляп не надо! Есть действующий сайт, не знаю на сколько он будет полезен. https://elektrikvistre.ru/ (клиент им очень не доволен).

А так же информация от клиента:

https://drive.google.com/drive/folders/1jB8Te_74lQvzlgnhQU27V8orPNgep0CG?usp=sharing

P.S Под ключ не чего делать не нужно, только прототип и копирайтинг, возможно еще и дизайн.