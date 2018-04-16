Дизайн дополнительных главных страниц (вид главного меню) Битрикс

Большое спасибо, Андрей, за быструю и качественную работу по дизайну дополнительных главных страниц (вид главного меню) Битрикс!!! Работа выполнена в срок и без каких-либо нареканий! Финансовая часть вопроса тоже очень лояльная и оговоренная сумма не менялась! Будем рады сотрудничать с Вами еще. А также будем советовать своим друзьям и коллегам!