Дизайн дополнительных главных страниц (вид главного меню) Битрикс

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка160 просмотров
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Требуется создать дизайн дополнительных главных страниц (вид главного меню) интернет-магазина детских товаров и товаров для мам. Сайт расположен http://bambinimams.ru/

6 лет назад
Elena_1980
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
andrey-fortune
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо, Андрей, за быструю и качественную работу по дизайну дополнительных главных страниц (вид главного меню) Битрикс!!! Работа выполнена в срок и без каких-либо нареканий! Финансовая часть вопроса тоже очень лояльная и оговоренная сумма не менялась! Будем рады сотрудничать с Вами еще. А также будем советовать своим друзьям и коллегам!
Спасибо Елене и Олесе за то, что обращаются ко мне снова и снова, с ними приятно вести дела) Уже доверяешь им , как родным =)) Даже ключи от дома можно оставить =) Оплата вовремя, понятная постановка задачи. Рекомендую к сотрудничеству.