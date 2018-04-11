Дизаин сайта

Нужно нарисовать дизайн страницы сайта 001.by макет прикрепил. Думаю можно использовать наработки из последнего ленда, там он состоит на 70% из них. http://www.001.by/lp-new/ Макеты здесь https://yadi.sk/d/93wtUx9X3Ta4jr
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Передизаинить этот сайт
Главная и внутренняя страница
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