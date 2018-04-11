Скачать сайт в виде html страницы

Текущий дизайн устарел, а стало быть нужен редизайн. Ширина макета 1280. Рисуем только десктоп. Верстка и натяжка не требуется, только красивый и легкий дизайн. [b]Какие странички нужно отрисовать:[/b] [list][*]Главная[*] Категория с фильтрами (табличка + сетка)[*] Страничка товара/Карточка товара[*] Страничка "Спасибо ...
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Необходимо скачать/скопировать сайт http://hydrominum.pl
и прислать в виде html главную страницу и внутреннюю страницу со всеми стилями, картинками
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