Редизайн сайта-каталога, производство стоматологических установок

Нужно создать красивое лого для сайта по рецептам Особых требований нет, главное: [list=1][*]Чтобы подходило к тематике.[*]Было оригинальным и запоминающимся.[/list] Сначала от вас надо будет 3-4 предварительных варианта-идеи. После выбора итогового, доделать и прислать в разширении 500*300. Оплата: 300р на ...