Nikolos

Никита Nikolos

 
35 летУкраина/Николаев
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Веб-дизайн любой сложности. Профессионально. Качественно. Ответственно.

Профессиональный веб-дизайнер с большим опытом работы над проектами различной степени сложности. Специализируюсь на UX/UI дизайне интернет-магазинов, блогов, корпоративных сайтов, landing-page.

Стоимость услуг

Landing-page: от $80 

Интернет-магазины: от $180

Разработка адаптивной версии под смартфон: +50% общей стоимости

Баннеры: от $10

Условия сотрудниченства

  • Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости, способов оплаты.
  • Выбор меня исполнителем проекта.
  • Предоплата 50% от суммы проекта (или поэтапная оплата) или работа через Безопасную сделку
  • После получения предоплаты, я начинаю работу над дизайном.
  • Разработка прототипов (опционально)
  • По ходу разработки дизайна, я показываю предварительные варианты для корректировки действий и внесение промежуточных правок.
  • Презентация дизайна, внесение финальных правок и утверждение дизайна (работаю до 100% удовлетворения заказчика).
  • После утверждения дизайна мы можем рассчитаться и закрыть проект. Вы производите оплату остатка, я отправляю Вам полностью готовые к верстке PSD исходники с упорядоченными и сгруппированными по папкам слоями, а так же все используемые в дизайне шрифты и иконки в формате SVG.

Контакты

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
PafPafSafe
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
2 года назад
Дизайн портала юридических услуг
Первый раз работал с Никитой через этот же сервис еще в 2010-ом году, остался полностью доволен как высочайшим уровнем исполнения и неоспоримым профессионализмом Никиты, так и его, не побоюсь столь пафосной формулировки, выдающимися личными качествами. Я упомяну лишь одну деталь и на ней закончу: Никита доделывал этот проект уже после начала нападения России на Украину, находясь в Николаеве, работая под бомбёжками в буквальном смысле этого слова, и, что самое поразительное, качество работы оставалось все на том же недосягаемо высоком уровне. Dixi
Сотрудничали с Анатолием уже не в первый раз. Результатом остались довольны мы оба)) Хочется отдельно отметить высокую коммуникабельность Анатолия и оперативность оплаты.
Ответный отзыв
Yana_nana
Яна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Прорисовать два элемента для сайта
Задача выполнена в срок, благодарю и рекомендую
Работа была принята без проблем, оплату получил без задержек. Сотрудничеством остался доволен) Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ramis_Rifovich
Рамис 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
$90
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта uptut.ru
Спасибо
Был рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ramis_Rifovich
Рамис 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать прототип для сайта
Прототип сделал не поленился, спасибо.
Оплатил работу в полном объеме и в срок
Ответный отзыв
Jokerik
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Дизайн лендинга
Всё отлично. Рекомендую исполнителя.
Олег дал вполне четкое задание и своевременно платил работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
97 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#66