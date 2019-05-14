Первый раз работал с Никитой через этот же сервис еще в 2010-ом году, остался полностью доволен как высочайшим уровнем исполнения и неоспоримым профессионализмом Никиты, так и его, не побоюсь столь пафосной формулировки, выдающимися личными качествами. Я упомяну лишь одну деталь и на ней закончу: Никита доделывал этот проект уже после начала нападения России на Украину, находясь в Николаеве, работая под бомбёжками в буквальном смысле этого слова, и, что самое поразительное, качество работы оставалось все на том же недосягаемо высоком уровне. Dixi