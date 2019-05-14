Веб-дизайн любой сложности. Профессионально. Качественно. Ответственно.
Профессиональный веб-дизайнер с большим опытом работы над проектами различной степени сложности. Специализируюсь на UX/UI дизайне интернет-магазинов, блогов, корпоративных сайтов, landing-page.
Стоимость услуг
Landing-page: от $80
Интернет-магазины: от $180
Разработка адаптивной версии под смартфон: +50% общей стоимости
Баннеры: от $10
Условия сотрудниченства
- Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости, способов оплаты.
- Выбор меня исполнителем проекта.
- Предоплата 50% от суммы проекта (или поэтапная оплата) или работа через Безопасную сделку
- После получения предоплаты, я начинаю работу над дизайном.
- Разработка прототипов (опционально)
- По ходу разработки дизайна, я показываю предварительные варианты для корректировки действий и внесение промежуточных правок.
- Презентация дизайна, внесение финальных правок и утверждение дизайна (работаю до 100% удовлетворения заказчика).
- После утверждения дизайна мы можем рассчитаться и закрыть проект. Вы производите оплату остатка, я отправляю Вам полностью готовые к верстке PSD исходники с упорядоченными и сгруппированными по папкам слоями, а так же все используемые в дизайне шрифты и иконки в формате SVG.
Контакты
- Telegram: @Iggyhope
- E-mail: [email protected]
- Skype: n.donichenko
- WhatsApp: +380632644284
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
2 года назад
Первый раз работал с Никитой через этот же сервис еще в 2010-ом году, остался полностью доволен как высочайшим уровнем исполнения и неоспоримым профессионализмом Никиты, так и его, не побоюсь столь пафосной формулировки, выдающимися личными качествами. Я упомяну лишь одну деталь и на ней закончу: Никита доделывал этот проект уже после начала нападения России на Украину, находясь в Николаеве, работая под бомбёжками в буквальном смысле этого слова, и, что самое поразительное, качество работы оставалось все на том же недосягаемо высоком уровне. Dixi
Ответный отзыв
Сотрудничали с Анатолием уже не в первый раз. Результатом остались довольны мы оба)) Хочется отдельно отметить высокую коммуникабельность Анатолия и оперативность оплаты.
$15
10 баллов
4 года назад
Задача выполнена в срок, благодарю и рекомендую
Ответный отзыв
Работа была принята без проблем, оплату получил без задержек. Сотрудничеством остался доволен) Рекомендую к сотрудничеству!
$90
10 баллов
4 года назад
Спасибо
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству!
$10
10 баллов
4 года назад
Прототип сделал не поленился, спасибо.
Ответный отзыв
Оплатил работу в полном объеме и в срок
$60
10 баллов
5 лет назад
Всё отлично. Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Олег дал вполне четкое задание и своевременно платил работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Дизайн сайтов
97 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#66