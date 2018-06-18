Дизайн сайта. Домики-кроватки

Нужно сделать качественный дизайн подписной страницы на вебинар. Потом будет продающий лэндниг в том же стиле. Цену обсудим Сроки не горят. Пока ищу подходящего исполнителя. Если есть примеры работ по эзотерической теме, это будет отлично. ...
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Добрый день!
Для сайта с детскими домиками-кроватками необходим дизайнследующих страниц:
1. Главная страница сайта (прототип + рабочий файлдля верстки) – комп. + планшет + мобильная версия
2. Карточка категории (прототип + рабочий файл дляверстки) – комп. + планшет + мобильная версия
3. Карточка товара (прототип + рабочий файл дляверстки) – комп. + планшет + мобильная версия
4. Корзина (прототип + рабочий файл для верстки) – комп.+ планшет + мобильная версия
5. Страница отзывов (прототип + рабочий файл дляверстки) – комп. + планшет + мобильная версия
Более детальное ТЗ во вложении.
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