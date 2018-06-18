Дизайн сайта. Домики-кроватки

Добрый день Нужно сделать дизайн двух сайтов. Тематика - спортивный инвентарь Один сайт - это лендинг на 10 экранов. ТЗ есть в Акшуре. Второй сайт - интернет магазин - по нему прототип нужно сделать вам. Пожалуйста, в предложении опишите подробно ...