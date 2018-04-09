Дизайн ленинга и интернет магазина

Добрый день

Нужно сделать дизайн двух сайтов. Тематика - спортивный инвентарь

Один сайт - это лендинг на 10 экранов. ТЗ есть в Акшуре.

Второй сайт - интернет магазин - по нему прототип нужно сделать вам.

Пожалуйста, в предложении опишите подробно ваш фронт работ, ценовые рамки и сроки. Без этой информации заявки рассматривать не буду. Спасибо за понимание