Дизайн ленинга и интернет магазина

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/design-o0/portfolio/dizajn-sajtov-9/lending-1968309/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужно сделать дизайн двух сайтов. Тематика - спортивный инвентарь
Один сайт - это лендинг на 10 экранов. ТЗ есть в Акшуре.
Второй сайт - интернет магазин - по нему прототип нужно сделать вам.
Пожалуйста, в предложении опишите подробно ваш фронт работ, ценовые рамки и сроки. Без этой информации заявки рассматривать не буду. Спасибо за понимание
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