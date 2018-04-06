Текст и прототип для лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Задача

Необходимо подготовить текст и сделать прототип для лендинга. Бриф прикладываю. 

Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру. 

Пишите свои цены и сроки. 

Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет! 

Обязательные требования

Строго без предоплаты. оплата: яндекс деньги, Web Money, PayPal. перевод на карту. Наличными (если живете в Минске)

6 лет назад
jenia4848
26 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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