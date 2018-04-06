Текст и прототип для лендинга

Задача

Необходимо подготовить текст и сделать прототип для лендинга. Бриф прикладываю.

Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру.

Пишите свои цены и сроки.

Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!

Обязательные требования

Строго без предоплаты. оплата: яндекс деньги, Web Money, PayPal. перевод на карту. Наличными (если живете в Минске)