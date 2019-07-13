Сделать оперативно дизайн сайта

Сайт украинского производителя детской одежды. Нужно выполнить редизайн главной страницы сайта, внутренних страниц, оформление карточки товара и еще что-нибудь, что позволить считать сайт современным и удобным.
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