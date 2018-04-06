Создание продающего дизайна Лендоса на основе готового макета.

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

!!ВНИМАНИЕ!!! В связи с очень сжатыми сроками, мы ищем людей готовых приступить к работе ПРЯМО СЕЙЧАС и работать в онлайн режиме с нашим участием и сопровождением ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА!По окончанию проекта, Гарантируем затруднение или сотруднечиство на стабильной основе.О ПРОЕКТЕ:- Создание дизайна с 0, по готовому макету.Идея - Создание продающего дизайна Лендоса, по уже готовому макету для YOUTUBE блогера с целью конвертации входящего трафика путем заполнения анкеты. Обьем работы - Лендос из 4 блоков, 2 из которых будут заполнены фоновым видео.Оплата за дополнительный коррекции по завершению проекта - Присудстувет! Ожидания по функционалу - Анкетирование, кнопка обратного звонка, мЦель - На выходе мы хотим получить дизайн, который должен соответствовать следующим критериям:

  • Чувство профессионализма при взгляде.
  • Дизайн на основе персонального бронирования
  • Чуство минимализма!
  • Креативный подход (БЕЗ 90-100% копирования чужих шаблонов
Требования:
  • ЖЕЛАНИЕ ПРИСТУПИТЬ К РОБОТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС
  • ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ!
  • Опыт роботы не мение 2 лет
  • Наличие портфолио
ПРИМЕР МАКЕТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬКО ЛС!
6 лет назад
guest_15229821228783
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нарисовать макеты для сайта (интернет-магазин)

    Необходимо нарисовать дизайн страниц для интернет-магазина сельскохозяйственной продукции. Необходимы следующие страницы:  1. Пустая страница (шаблон) с шапкой и подвалом 2. Контакты 3. Каталог и подкатегории 4. Страница товара Ссылку на сайт скину тем, кто подаст заявку. Шаблон необходим в стиле новой ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание продающей страницы

    Приветствую Вас! Необходимо создать продающую страницу для электронной книги по продажам. Задание включает в себя полный объем работы, который связан с продающей страницей (написание продающего текста, графика и т.д.) Все исходные данные предоставляются, кроме картинок. Заинтересовавшихся кандидатов ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн 3х страниц (интернет-магазин)

    Требуется простой, понятный дизайн 3х страниц интернет-магазина (главная, категория, карточка). Размеры: 1200 ( шапка, подвал и подобные элементы, в случае необходимости, растягиваем 1920), планшет, мобильный.  [u]Если Вы готовы сделать качественную верстку - сообщите об этом. Этапы работы:[/u] 1) отрисовка ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Front End Developer + дизайнер

    На разовый проект с возможным дальнейщим сотрудничествомЗнания: HTML 5 ,CSS , jQuery , Bootstrap 3,4  , умения работать с фотошопом , креативное виденье .   Опыт работы от 1 года. Кандидат должен проживать в Киеве, или близлежащих ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу дизайнера

    $1

    Нужно сделать дизайн лендинга, предпочтение новичкам и тем кто всегда на связи, и может оперативно отвечать по вопросу..

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка дизайна для Wordpress блога

    Здравствуйте! Ищем дизайнера, который готов выполнить работу в ближайшие дни, т.е. не откладывая проект на недели. Нужно главную страницу + 2 страницы в общем стиле (это вид страницы рубрики и страницы со статьёй). Требований особых к доп.страницам ...

    WordPress
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад