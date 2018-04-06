Создание продающего дизайна Лендоса на основе готового макета.

!!ВНИМАНИЕ!!! - В связи с очень сжатыми сроками, мы ищем людей готовых приступить к работе ПРЯМО СЕЙЧАС и работать в онлайн режиме с нашим участием и сопровождением ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА!По окончанию проекта, Гарантируем затруднение или сотруднечиство на стабильной основе.О ПРОЕКТЕ:- Создание дизайна с 0, по готовому макету.Идея - Создание продающего дизайна Лендоса, по уже готовому макету для YOUTUBE блогера с целью конвертации входящего трафика путем заполнения анкеты. Обьем работы - Лендос из 4 блоков, 2 из которых будут заполнены фоновым видео.Оплата за дополнительный коррекции по завершению проекта - Присудстувет! Ожидания по функционалу - Анкетирование, кнопка обратного звонка, мЦель - На выходе мы хотим получить дизайн, который должен соответствовать следующим критериям:

Чувство профессионализма при взгляде.

Дизайн на основе персонального бронирования

Чуство минимализма!

Креативный подход (БЕЗ 90-100% копирования чужих шаблонов

ЖЕЛАНИЕ ПРИСТУПИТЬ К РОБОТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ!

Опыт роботы не мение 2 лет

Наличие портфолио

ПРИМЕР МАКЕТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬКО ЛС!