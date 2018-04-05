Дизайн лендинга

Необходимо нарисовать дизайн страниц для интернет-магазина сельскохозяйственной продукции. Необходимы следующие страницы: 1. Пустая страница (шаблон) с шапкой и подвалом 2. Контакты 3. Каталог и подкатегории 4. Страница товара Ссылку на сайт скину тем, кто подаст заявку. Шаблон необходим в стиле новой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет 10 000 руб, ТЗ отправлено на почту исполнителю
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