Дизайн лендинга

$170
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки246 просмотров
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Дизайн лендинга
6 лет назад
guest_15130497411568
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
maketruedigital
Денис 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$170
2 дня
Посредник, знает чего хочет, дает вразумительные замечания, что касательно самого проекта он затянулся по вине заказчика и в целом работать можно! могу рекомендовать. от себя добавлю что пропал на 1 день(попал в больницу я) и не уведомив никого по сему возможно все затянулось, каюсь.
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