Дизайн лендинга

Посредник, знает чего хочет, дает вразумительные замечания, что касательно самого проекта он затянулся по вине заказчика и в целом работать можно! могу рекомендовать. от себя добавлю что пропал на 1 день(попал в больницу я) и не уведомив никого по сему возможно все затянулось, каюсь.