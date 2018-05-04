Дизайн 3х страниц (интернет-магазин)

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки391 просмотр
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Требуется простой, понятный дизайн 3х страниц интернет-магазина (главная, категория, карточка).

Размеры: 1200 ( шапка, подвал и подобные элементы, в случае необходимости, растягиваем 1920), планшет, мобильный. 

Если Вы готовы сделать качественную верстку - сообщите об этом.

Этапы работы:

1) отрисовка главной (декстоп) - согласование - окончательный макет в psd

2) отрисовка категории (декстоп) - согласование - окончательный макет в psd

3) отрисовка карточки (декстоп) - согласование - окончательный макет в psd

4) отрисовка под планшет, мобильные всего, что сделали - согласование - окончательный макет в psd

все слои должны быть корректно названы и разложены по папкам

Этапы оплаты:

предоплата возможна только исполнителям с отзывами и хорошим портфолио (не более 10% от всей суммы)

Пример: предоплата (талантливому, крутому диайнеру) 10%, за выполнение первого этапа - 30%, второй - 15%, третий - 15%, четвертый -30%

2,3 этапы возможны по предоплате по договоренности. за последний только постоплата - т.к. после получения всей суммы оперативность и качество исполнения ухудшается.

Дизайнеры не подходящие для данного проекта:

- те у кого ломается компьютер, отключают электроэнергию, планируете рожать и т.д. 

- товарищи с фразами "я слишком маленькую цену назвал", "я отработал за эту стоимость". 

- "студиям"

- новички без отзывов и портфолио

Если у Вас нет времени или много заказов - прошу не беспокоить.

С Вас качественно выполненная работа, с меня своевременная оплата!

В тексте заявки обязательно пишите "хочу выполнить". После рассмотрения мини-тз ставите цену и срок, доп. вопросы Вы можете задать в личку.  

ВНИМАНИЮ оставивших заявки: тем у кого нет цены и срока (после просмотра тз), при этом не возникло никаких вопросов для определения стоимости - ваши заявки не рассматриваются! 

6 лет назад
pavellopa
Павел 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Chehovskyi
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$165
10 дней
Владимир быстро вносил необходимые правки, а так же терпеливо ждал проверки. Спасибо Вам! Отличный исполнитель! Рекомендую!
Приятно было сотрудничать с Павлом. Четкое ТЗ и своевременная оплата, рекомендую!
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