Дизайн 3х страниц (интернет-магазин)

Требуется простой, понятный дизайн 3х страниц интернет-магазина (главная, категория, карточка).

Размеры: 1200 ( шапка, подвал и подобные элементы, в случае необходимости, растягиваем 1920), планшет, мобильный.

Если Вы готовы сделать качественную верстку - сообщите об этом.

Этапы работы:

1) отрисовка главной (декстоп) - согласование - окончательный макет в psd

2) отрисовка категории (декстоп) - согласование - окончательный макет в psd

3) отрисовка карточки (декстоп) - согласование - окончательный макет в psd

4) отрисовка под планшет, мобильные всего, что сделали - согласование - окончательный макет в psd

все слои должны быть корректно названы и разложены по папкам

Этапы оплаты:

предоплата возможна только исполнителям с отзывами и хорошим портфолио (не более 10% от всей суммы)

Пример: предоплата (талантливому, крутому диайнеру) 10%, за выполнение первого этапа - 30%, второй - 15%, третий - 15%, четвертый -30%

2,3 этапы возможны по предоплате по договоренности. за последний только постоплата - т.к. после получения всей суммы оперативность и качество исполнения ухудшается.

Дизайнеры не подходящие для данного проекта:

- те у кого ломается компьютер, отключают электроэнергию, планируете рожать и т.д.

- товарищи с фразами "я слишком маленькую цену назвал", "я отработал за эту стоимость".

- "студиям"

- новички без отзывов и портфолио

Если у Вас нет времени или много заказов - прошу не беспокоить.

С Вас качественно выполненная работа, с меня своевременная оплата!

В тексте заявки обязательно пишите " хочу выполнить ". После рассмотрения мини-тз ставите цену и срок , доп. вопросы Вы можете задать в личку.