Дизайн 3х страниц (интернет-магазин)

Необходимо нарисовать дизайн страниц для интернет-магазина сельскохозяйственной продукции. Необходимы следующие страницы: 1. Пустая страница (шаблон) с шапкой и подвалом 2. Контакты 3. Каталог и подкатегории 4. Страница товара Ссылку на сайт скину тем, кто подаст заявку. Шаблон необходим в стиле новой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется простой, понятный дизайн 3х страниц интернет-магазина (главная, категория, карточка).
Размеры: 1200 ( шапка, подвал и подобные элементы, в случае необходимости, растягиваем 1920), планшет, мобильный.
Если Вы готовы сделать качественную верстку - сообщите об этом.
Этапы работы:
1) отрисовка главной (декстоп) - согласование - окончательный макет в psd
2) отрисовка категории (декстоп) - согласование - окончательный макет в psd
3) отрисовка карточки (декстоп) - согласование - окончательный макет в psd
4) отрисовка под планшет, мобильные всего, что сделали - согласование - окончательный макет в psd
все слои должны быть корректно названы и разложены по папкам
Этапы оплаты:
предоплата возможна только исполнителям с отзывами и хорошим портфолио (не более 10% от всей суммы)
Пример: предоплата (талантливому, крутому диайнеру) 10%, за выполнение первого этапа - 30%, второй - 15%, третий - 15%, четвертый -30%
2,3 этапы возможны по предоплате по договоренности. за последний только постоплата - т.к. после получения всей суммы оперативность и качество исполнения ухудшается.
Дизайнеры не подходящие для данного проекта:
- те у кого ломается компьютер, отключают электроэнергию, планируете рожать и т.д.
- товарищи с фразами "я слишком маленькую цену назвал", "я отработал за эту стоимость".
- "студиям"
- новички без отзывов и портфолио
Если у Вас нет времени или много заказов - прошу не беспокоить.
С Вас качественно выполненная работа, с меня своевременная оплата!
В тексте заявки обязательно пишите "хочу выполнить". После рассмотрения мини-тз ставите цену и срок, доп. вопросы Вы можете задать в личку.
ВНИМАНИЮ оставивших заявки: тем у кого нет цены и срока (после просмотра тз), при этом не возникло никаких вопросов для определения стоимости - ваши заявки не рассматриваются!
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