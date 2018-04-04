Разработка сайта по промышленным мойкам деталей

Требуется макеты:

1) главная - уже готова, нужны некоторые правки. Сейчас подготовлю список

2) каталог проектов - уже в согласованном стиле главной, но нужны будут блоки и акценты

3) услуги (оборудование)

Еще заполняю бриф, и готовлю ТЗ, чтобы пожелания к макетам были зафиксированы.