Разработать дизайн сайта для продажи воздушных шаров

http://ekbbhappy.ru - это пример сайта-конкурента.

Нужно разработать дизайн сайта на основе логотипа, прикрепленного к заданию.

Сайт будет продавать шары в одном конкретном городе - следовательно, выбор города не нужен.

Отдельный акцент стоит сделать на цветочные букеты оформленные воздушными шарами.

По сути - это будет лендинг с несколькими подстраницами. Требуется сам дизайн лендинга и дизайн обычной подстраницы с продуманным дизайном заголовка, текста, ссылок и интегрированных картинок.