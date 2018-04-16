Разработать дизайн сайта для продажи воздушных шаров

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок321 просмотр
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http://ekbbhappy.ru - это пример сайта-конкурента.

Нужно разработать дизайн сайта на основе логотипа, прикрепленного к заданию.

Сайт будет продавать шары в одном конкретном городе - следовательно, выбор города не нужен.

Отдельный акцент стоит сделать на цветочные букеты оформленные воздушными шарами.

По сути - это будет лендинг с несколькими подстраницами. Требуется сам дизайн лендинга и дизайн обычной подстраницы с продуманным дизайном заголовка, текста, ссылок и интегрированных картинок.

Дизайн сайта
6 лет назад
GrikNota
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
$150
7 дней
Очень быстрая и качественная работа.
Спасибо за интересный проект.
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