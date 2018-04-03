Отредактировать сайт на WP.

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок210 просмотров
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1 - Уменьшить форму поиска, возможно видоизменить её, например разместить ячейки с вводом в столбец. Желательно что бы форма поиска была на каждой странице, над шапкой.

Цель - при переходе на сайт пользователь должен сразу видеть продукцию.

2 - Сделать анимированными ссылками иконки под поиском. Их количество и назначение возможно измениться.

3 - В карточке товара есть пересчет цены от тиража. Сейчас шаг 1шт. надо сделать 50шт.  Разумеется это не должно усложнить жизнь менеджеру. Принтскрин как это выглядит в админке - 3-е изображение.

Возможно появятся еще какие нибудь задания. Это будет оговариваться дополнительно.

sweer.ru

В мобильной версии тоже должно быть все адекватно.

6 лет назад
vacum87
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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