GrikNota

Григорий Азимов GrikNota

 
29 летРоссия/Липецк
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lana_nesan
Светлана 
28 летБеларусь
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
$5
10 баллов
3 года назад
Шаблон ценника с возможностью заполнения и вывода на печать
Заказчик быстро отвечал на сообщения, предоставил всю необходимую информацию, оплатил работу в срок. Сотрудничеством довольна.
Работа была выполнена в срок и качественно, благодарю за сотрудничество и надеюсь на его продолжение.
Ответный отзыв
mxsolopov
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Шапка и аватарка группы вк
Только положительные впечатления от сотрудничества. Постановка задачи, коммуникация, оплата - все на высоте.
Отличный дизайнер с разумными ценниками, рекомендую.
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$75
10 баллов
6 лет назад
Баннеры для слайдера на сайте
Успешное сотрудничество, рекомендую Григория как адекватного заказчика.
Пожалуй, лучший дизайнер, из всех, с кем я работал. Очень оперативно, красиво и со вкусом. Работает на результат - ему действительно не все равно на качество своей работы. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Anka_Georgiewna
Анна 
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Продающие тексты для сайта, страница "О нас"
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!
Работа выполнена хорошо и быстро, правки внесены очень оперативно. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
natalia-stegnii
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Верстка страниц сайта на движке wordpress по готовому шаблону
Григорий легко ориентируется в задании, что дает возможность обсудить все технические детали, оплата без задержек. Благодарю за сотрудничество!
Невероятно качественная и быстрая верстка, все в лучшем виде в точном соответствии с шаблоном.
Ответный отзыв