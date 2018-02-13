Нужен заполняемый шаблон ценника, готовый к печати. Формат файла не критичен, важно только чтобы одни люди смогли все заполнить, а другие напечатать. Размер ценника - 95x65мм Сопутствующий материал для того, чтобы подобрать стиль и шрифты вышлю исполнителю.
Григорий Азимов GrikNotaGrikNota
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