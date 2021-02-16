Шаблон ценника с возможностью заполнения и вывода на печать

Верстка полиграфииЗавершен11 заявок299 просмотров
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Нужен заполняемый шаблон ценника, готовый к печати. Формат файла не критичен, важно только чтобы одни люди смогли все заполнить, а другие напечатать. 

Размер ценника - 95x65мм

Сопутствующий материал для того, чтобы подобрать стиль и шрифты вышлю исполнителю.

3 года назад
GrikNota
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lana_nesan
Светлана 
28 летБеларусь
4 года в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$5
1 день
Работа была выполнена в срок и качественно, благодарю за сотрудничество и надеюсь на его продолжение.
Заказчик быстро отвечал на сообщения, предоставил всю необходимую информацию, оплатил работу в срок. Сотрудничеством довольна.
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