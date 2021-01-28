Каталог входных дверей

Верстка полиграфииЗакрыт13 заявок408 просмотров
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Необходимо создать каталог входных дверей руководствуясь техническим заданием, фото для наполнения предоставляем. В задании есть ссылка на ресурс в стиле которого должен быть оформлен каталог, перейдите по ссылке и изучите материал, это важно.

3 года назад
Miloslavskiy
Дмитрий 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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