Сделать дизайн листовки

Добрый день!

Нужно разработать дизайн для листовки - двусторонняя.

Требования - соответствия требованиям типографии. Требования https://prnt.sc/xmbijx

Размер: А5.

Содержание:

Вся листовка посвящена открытию зоомагазина в небольшом поселке. Рядом с описаниями товаров я прикладываю ссылки на картинки, которые можно использовать для товаров на задней стороне.

1 сторона (сделать акцент на словах "Бесплатная доставка")

Мы открылись!

"Мона Киса"

Склад-зоомагазин в поселке "Лесное"

Большой выбор товаров для кошек, собак, грызунов, птиц и рыбок с бесплатной доставкой на дом!

10:00 - 20:00

без перерыва и выходных

ул.Весенняя, 23

тел. +38 (093) 029-17-29

Сайт: zootovary.in.ua

2 сторона

Специальные предложения для жителей поселка Лесное

Корм для кошек "Муся"10 кг. - 380 (зачеркнуто) 330 гривен.

(33 грн/кг)

Варианты: "Курица", "Рыба", "Говядина", "Классик" и "Микс".

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4XWQ2ZlIYxNp14K-F-oXxnQjbEweAQ3vMG9-ms7RNGmxTzgChZnjYBjzS78-WzFr6XFqntm3kO7p2oypT-Q_pLhiXEfUT48AhltzbAKiBYqBDOGnrBfPnXMY

https://cdn.27.ua/799/c3/a2/574370_1.jpeg

https://пушистик.укр/gallery/musya-fish.jpg

https://cdn.27.ua/499/c3/c8/574408_1.jpeg

https://cdn.27.ua/499/c3/a5/574373_1.jpeg

Корм для собак "Рекс" 10 кг. - 380 (зачеркнуто) 330 гривен.

(33 грн/кг)

Варианты: "Для активных собак", "Для крупных пород собак", "Для малоактивных собак".

https://vetmarket.biz.ua/upload/iblock/6cf/763_korm_dlya_sobak_reks_10_kg_dlya_aktivnykh_sobak.jpg

https://cdn.27.ua/499/c3/9e/574366_1.jpeg

https://zoomagazin.dp.ua/image/cache/catalog/reks/325972%5B1%5D-1200x800.jpg

Витаминизированные палочки для собак прессованные МИКС 12,5 см 100шт/уп

170 грн.

https://images.ua.prom.st/779848742_w640_h640_trixie-tx-2610-palochki.jpg

Лакомства для собак HapPet. Косточки кальций с мясом курицы,500 гр.

350 грн.

https://i2.rozetka.ua/goods/9374414/smaczaki_ls_9124_images_9374414756.jpg

Празицид суспензия для собак и котов от глистов

69 грн.

https://petmarket.ua/content/images/26/27831285811046.jpeg

https://vetmarket.biz.ua/upload/iblock/399/pspkoshkiweb.png

Барс капли на холку для собак и кошек от клещей и блох

105 грн.

https://www.farmmed.ru/content/catalog/images/large_052158796_.jpg

https://cdn2.sellbe.com/p20/s-20171/product8/8651/447132.jpg

Флайбер летающая тарелка Ø 22 см

140 грн.

https://activdog.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/Dog4_1.jpg

Пуллер тренировочный 20 см

180 грн.

https://images.ua.prom.st/535237297_w640_h640_trenirovochnyj-snaryad-puller.jpg

Лапомойка для собак

маленькая - 177 грн.

средняя - 197 грн.

https://fauna.ua/uploads/shop/products/large/faunamarketcom_f0fb0b338e.jpg

В самом низу дописать:

"Это только несколько позиций, которые мы можем предложить Вам с доставкой на дом! Весь ассортимент продукции смотрите на сайте: zootovary.in.ua.

Звоните!

+38 (093) 029-17-29

Мы поможем найти что угодно."

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Там где указано несколько картинок на одну позицию надо использовать все указанные картинки.