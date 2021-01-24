Сделать дизайн листовки

Разработать пакет картинок с товаром, его свойствами и преимуществами для размещения на маркетплейсах WB, озон, яндекс. Товар: российская натуральная уходовая косметика (скрабы, маски, крем), ценовой диапазон средний (300-800 за ед). Всего необходимо 5-6 картинок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно разработать дизайн для листовки - двусторонняя.
Требования - соответствия требованиям типографии. Требования https://prnt.sc/xmbijx
Размер: А5.
Содержание:
Вся листовка посвящена открытию зоомагазина в небольшом поселке. Рядом с описаниями товаров я прикладываю ссылки на картинки, которые можно использовать для товаров на задней стороне.
1 сторона (сделать акцент на словах "Бесплатная доставка")
Мы открылись!
"Мона Киса"
Склад-зоомагазин в поселке "Лесное"
Большой выбор товаров для кошек, собак, грызунов, птиц и рыбок с бесплатной доставкой на дом!
10:00 - 20:00
без перерыва и выходных
ул.Весенняя, 23
тел. +38 (093) 029-17-29
Сайт: zootovary.in.ua
2 сторона
Специальные предложения для жителей поселка Лесное
Корм для кошек "Муся"10 кг. - 380 (зачеркнуто) 330 гривен.
(33 грн/кг)
Варианты: "Курица", "Рыба", "Говядина", "Классик" и "Микс".
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4XWQ2ZlIYxNp14K-F-oXxnQjbEweAQ3vMG9-ms7RNGmxTzgChZnjYBjzS78-WzFr6XFqntm3kO7p2oypT-Q_pLhiXEfUT48AhltzbAKiBYqBDOGnrBfPnXMY
https://cdn.27.ua/799/c3/a2/574370_1.jpeg
https://пушистик.укр/gallery/musya-fish.jpg
https://cdn.27.ua/499/c3/c8/574408_1.jpeg
https://cdn.27.ua/499/c3/a5/574373_1.jpeg
Корм для собак "Рекс" 10 кг. - 380 (зачеркнуто) 330 гривен.
(33 грн/кг)
Варианты: "Для активных собак", "Для крупных пород собак", "Для малоактивных собак".
https://vetmarket.biz.ua/upload/iblock/6cf/763_korm_dlya_sobak_reks_10_kg_dlya_aktivnykh_sobak.jpg
https://cdn.27.ua/499/c3/9e/574366_1.jpeg
https://zoomagazin.dp.ua/image/cache/catalog/reks/325972%5B1%5D-1200x800.jpg
Витаминизированные палочки для собак прессованные МИКС 12,5 см 100шт/уп
170 грн.
https://images.ua.prom.st/779848742_w640_h640_trixie-tx-2610-palochki.jpg
Лакомства для собак HapPet. Косточки кальций с мясом курицы,500 гр.
350 грн.
https://i2.rozetka.ua/goods/9374414/smaczaki_ls_9124_images_9374414756.jpg
Празицид суспензия для собак и котов от глистов
69 грн.
https://petmarket.ua/content/images/26/27831285811046.jpeg
https://vetmarket.biz.ua/upload/iblock/399/pspkoshkiweb.png
Барс капли на холку для собак и кошек от клещей и блох
105 грн.
https://www.farmmed.ru/content/catalog/images/large_052158796_.jpg
https://cdn2.sellbe.com/p20/s-20171/product8/8651/447132.jpg
Флайбер летающая тарелка Ø 22 см
140 грн.
https://activdog.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/Dog4_1.jpg
Пуллер тренировочный 20 см
180 грн.
https://images.ua.prom.st/535237297_w640_h640_trenirovochnyj-snaryad-puller.jpg
Лапомойка для собак
маленькая - 177 грн.
средняя - 197 грн.
https://fauna.ua/uploads/shop/products/large/faunamarketcom_f0fb0b338e.jpg
В самом низу дописать:
"Это только несколько позиций, которые мы можем предложить Вам с доставкой на дом! Весь ассортимент продукции смотрите на сайте: zootovary.in.ua.
Звоните!
+38 (093) 029-17-29
Мы поможем найти что угодно."
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Там где указано несколько картинок на одну позицию надо использовать все указанные картинки.
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Меню книжка формата А4 Оно уже есть но его нужно переработать Большинство картинок есть в листовке евробуклет Тех что нет можно взять из инета, в максимально похожем формате Образец схемы меню https://drive.google.com/file/d/1f_Q5RTtS_cYA1kzyxiPahfn-lGo2UxvW/view?usp=sharing Список блюд https://drive.google.com/file/d/1EgvQQxzp13u9aSl_nrmlYHb0oRWj8sd-/view?usp=sharing Исходники https://drive.google.com/drive/folders/1-6y2ILNFdizj2fCqVp0y1SN45qLojBb1?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1digp9TM6Ns8CmaF8OyUfhFWinghMcq6r?usp=sharingЗавершен3 года назад