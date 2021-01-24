Доработка презентации

Ищу дизайнера для доработки презентации. Есть шаблон, на который нужно ориентироваться. В макете требуется: - Заменить шрифты

- Доработать вёрстку (в соответствии с шаблоном)

- Предложить идею по обложке

Всего в презентации 7 страниц. Финальная дата, когда нужно сдать работу: 15:00, 31 января. Лучше, если получится закончить раньше. Более подробное ТЗ вышлю выбранному кандидату. Работа не сложная, но должна быть выполнена внимательно и аккуратно.

Если задача заинтересовала, напишите в заявке:

- Ссылку на ваше портфолио с примерами вёрстки презентаций/брошюр/буклетов

- Успеете ли вы уложиться в срок

- Стоимость вашей работы

Всегда приветствуются вопросы и уточнения. Я готов на них ответить.

Без трёх указанных выше пунктов заявки не рассматриваю. Портфолио с дизайном логотипов, нарисованных иллюстраций, сайтов и т.д. сейчас не интересуют. Задача: вёрстка презентации, поэтому, пожалуйста, прикладывайте работы, отражающие ваши навыки именно в вёрстке. Размер оплаты может обсуждаться и напрямую зависеть от ваших реальных навыков в дизайне.

Если есть вопросы, пишите удобным способом!

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Я - графический дизайнер с 4-летним опытом работы. Специализируюсь на презентациях. У меня часто есть много заказов на многостраничные издания, баннеры, афиши от хороших клиентов. Я могу и хочу делиться проектами, т.к. сам не всегда вывожу по времени. Если сработаемся, то предложу ещё работу. Я могу делиться с вами опытом в дизайне, давать обратную связь и помогать прокачивать навыки. Взамен хотелось бы видеть ответственность за взятую работу, соблюдение указанных сроков, работу на результат, а не на "поскорее бы сдать". Оплату гарантирую своевременную.