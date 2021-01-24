Доработка презентации

Разработать пакет картинок с товаром, его свойствами и преимуществами для размещения на маркетплейсах WB, озон, яндекс. Товар: российская натуральная уходовая косметика (скрабы, маски, крем), ценовой диапазон средний (300-800 за ед). Всего необходимо 5-6 картинок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу дизайнера для доработки презентации. Есть шаблон, на который нужно ориентироваться. В макете требуется: - Заменить шрифты
- Доработать вёрстку (в соответствии с шаблоном)
- Предложить идею по обложке
Всего в презентации 7 страниц. Финальная дата, когда нужно сдать работу: 15:00, 31 января. Лучше, если получится закончить раньше. Более подробное ТЗ вышлю выбранному кандидату. Работа не сложная, но должна быть выполнена внимательно и аккуратно.
Если задача заинтересовала, напишите в заявке:
- Ссылку на ваше портфолио с примерами вёрстки презентаций/брошюр/буклетов
- Успеете ли вы уложиться в срок
- Стоимость вашей работы
Всегда приветствуются вопросы и уточнения. Я готов на них ответить.
Без трёх указанных выше пунктов заявки не рассматриваю. Портфолио с дизайном логотипов, нарисованных иллюстраций, сайтов и т.д. сейчас не интересуют. Задача: вёрстка презентации, поэтому, пожалуйста, прикладывайте работы, отражающие ваши навыки именно в вёрстке. Размер оплаты может обсуждаться и напрямую зависеть от ваших реальных навыков в дизайне.
Если есть вопросы, пишите удобным способом!
---
Я - графический дизайнер с 4-летним опытом работы. Специализируюсь на презентациях. У меня часто есть много заказов на многостраничные издания, баннеры, афиши от хороших клиентов. Я могу и хочу делиться проектами, т.к. сам не всегда вывожу по времени. Если сработаемся, то предложу ещё работу. Я могу делиться с вами опытом в дизайне, давать обратную связь и помогать прокачивать навыки. Взамен хотелось бы видеть ответственность за взятую работу, соблюдение указанных сроков, работу на результат, а не на "поскорее бы сдать". Оплату гарантирую своевременную.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать презентацию (макет) «Базовый гардероб нижнего белья» Это справочный файл для наших клиентов. Он должен быть красивый, стильный и сделан в рамках нашего фирменного стиля. Файл будет использоваться только в электронном виде. Исходный результат нужно передать ...Завершен3 года назад
- $2
Есть исходник для двух страниц А5. Меняем на титульной: С наилучшими пожеланиями от коллектива на Пинашиной Татьяне Всё. Шлём исправленный исходник и pdf, готовый для печати обеих страниц формата А5.Завершен3 года назад
Приветствую потенциальных исполнителей моего заказа! Занимаюсь продажей люкс копий наушников AirPods 2 через одностраничный сайт. Нужен качественный продающий дизайн рекламной листовки моего интернет-магазина. Наброски текста и фото есть. Цену обсудим.Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт3 года назад
Отрисовать 3 макета-шаблона в векторе для печати с приложенных фото. Шаблон должен быть простым в использовании в фотошопе формата psd для замены фото, текста и qr-кода (прикрепил пример того, что должно получиться)1 формат Apple Music2 ...Завершен3 года назад
- $25
Меню книжка формата А4 Оно уже есть но его нужно переработать Большинство картинок есть в листовке евробуклет Тех что нет можно взять из инета, в максимально похожем формате Образец схемы меню https://drive.google.com/file/d/1f_Q5RTtS_cYA1kzyxiPahfn-lGo2UxvW/view?usp=sharing Список блюд https://drive.google.com/file/d/1EgvQQxzp13u9aSl_nrmlYHb0oRWj8sd-/view?usp=sharing Исходники https://drive.google.com/drive/folders/1-6y2ILNFdizj2fCqVp0y1SN45qLojBb1?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1digp9TM6Ns8CmaF8OyUfhFWinghMcq6r?usp=sharingЗавершен3 года назад
- $5
Есть подарочный сертификат в *.cdr (в zip) для печати в А5. Две стороны: [url=http://prntscr.com/xgvem6]http://prntscr.com/xgvem6[/url] [url=http://prntscr.com/xgvf8v]http://prntscr.com/xgvf8v[/url] Надо на титуле: [list][*]заменить “Любимой жене Наташе” на имя (скажу) [/list] На заднике: [list][*]заменить фоновое изображение на приложенное [*]заменить название на: «Приключения Мастера» [*]заменить описание на: Иммерсивная экскурсия по ...Завершен3 года назад
Добрый день. Есть макет раздаточного а3 листа с моделями диванов ( .indd) . В нем нужно заменить часть фотографий (4-5 шт), предварительно вырезав из фона с другого изображения. Так же нужно процентов на 10-20 увеличить размеры ...Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Добрый день! Нужен исполнитель для изменения страниц каталог. Изменить размер, расположение фото, сделать фото больше. Добавить новые объекты. Каталог примерно 30-40 страниц в Ai. сам каталог (описания, объекты, страницы) тут - https://yadi.sk/d/4W3-XvD4lZjgzg?w=1Завершен3 года назад