Макет в векторе

Верстка полиграфииЗавершен4 заявки212 просмотров
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Отрисовать 3 макета-шаблона в векторе для печати с приложенных фото. Шаблон должен быть простым в использовании в фотошопе формата psd для замены фото, текста и qr-кода (прикрепил пример того, что должно получиться)1 формат Apple Music2 формат Spotify3 формат Инстаграм поста

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3 года назад
poryado4niy
Иван 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Мне требовались 3 мок-ап макета, Максим сделал их максимально удобными за один вечер, был на связи и отвечал профессионально на мои вопросы. Отличное сотрудничество, смело рекомендую!
Прекрасно проработали с Иваном. Благодарю за интересный проект! Буду рад сотрудничеству еще)
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